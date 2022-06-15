PKK’nın sözde Botan sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Siirt-Şırnak kırsalını içine alan sözde Botan bölge sorumlusu Cebrail Gültekin’in Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığının 3 Milyon lira para ödüllü Mavi kategorisinde aranan Gültekin'in Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve İskân Akyüz’ün yakın korumalığını yaptığı da kaydedildi.

Özgür CEBE

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Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde Meteler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı birliklerin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda üç terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin cenazeleri kimlik tespiti yapılmak için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Alınan parmak izi ve yüz tarama sistemiyle öldürülen teröristlerden birinin Adana nüfusuna kayıtlı Şervan Erkendi kod adlı Cebrail Gültekin olduğu belirlendi.

Terörist uzun zamandan beri Şırnak-Siirt kırsalını içine alan sözde Botan alanı bölge sorumlusu olduğu bildirildi.

KARAYILAN İLE BAHOZ ERDALIN KORUMASIYDI

15 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Gültekin'in terör örgütünün suikast ve sabotaj eylemlerini organize eden sözde özel güç yapılanması içinde yer aldığı öğrenildi.

Teröristin Irak'ın kuzeyinde Gara Dağı ile Erbil yakınlarındaki Hakurk Vadisi ve Zap kamplarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Kandil’de ise terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan, Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin ve Haki Gabar kod adlı İskân Akyüz'ün de yakın korumalığını yaptığı kaydedildi.

SURİYE’DEKİ HAİN SALDIRILARIN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Terörist Cebrail Gültekin'in Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın Barış Pınarı harekât bölgesi sınırları içindeki Resulayn, Tel Abyad, Ayn İssa, ve Sülük cephesinde sabotaj ve mayıncı olarak görev yaptığı, Zeytin Dalı harekât bölgesindeki Afrin, Cinderesi, Şehba ve Raco bölgelerinde de güvenlik güçlerine karşı çok sayıda silahlı ve bombalı saldırılarda sorumlu düzeyde yer aldığı tespit edildi.

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