PKK’nın yargıçlarına Suriye’de operasyon

Suriye’nin kuzeyindeki El Mabadah ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bir araca düzenlenen nokta operasyonda terör örgütü PKK-YPG bünyesinde yargıçlık yaptıkları belirlenen iki üst düzey yönetici öldürüldü.

Özgür CEBE

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı. Şırnak'ın İdil ilçesinin karşısında yer alan El Malikiye ilçesine bağlı El Mabadah kasabasına 5 kilometre uzaklıktaki Til Ceman köyünde, omurgasını PKK-YPG'li teröristlerin oluşturduğu SDG bünyesinde yargıçlık yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu Zeynep Mouhammad ile Yılmaz Şero'nun Cezire bölgesine geçiş yapacağı bilgisi üzerine MİT harekete geçti.

27 Eylül günü sinyal takibiyle teröristlerin içinde bulunduğu araç saniye saniye takip edildi.

ADALET BÜROSU EŞ BAŞKANLARI

Til Ceman köyü kırsalında ilerleyen araç bir menfeze yaklaşıp yavaşladığı anda SİHA ile vuruldu. Nokta operasyonda iki üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler Zeynep Mouhammad ile Yılmaz Şero'nun terör örgütünün Cezire kantonuna bağlı Özerk Yönetim Yürütme Meclisi bünyesindeki Adalet Bürosu Eş Başkanlığı yaptıkları belirlendi.

Üst düzey iki teröristin Suriye'nin kuzeyini ve doğusunu işgal eden terör örgütü PKK-YPG'nin bulunduğu bölgelerde çok sayıda sivil ve savunmasız insanın MİT başta olmak üzere farklı istihbarat örgütlerine bilgi verdikleri, casusluk yaptıkları, IŞİD'e yardım edip bilgi paylaşımında bulundukları gerekçesiyle kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirildikten sonra sözde adalet divanında yargılama adı altında haklarında infaz kararı verilerek öldürülmelerinden sorumlu tutuluyordu.

Her iki teröristin Suriye'de Arap baharı sonrasında başlayan iç savaştan kaynaklı otorite boşluğundan istifade ederek uzun yıllardan beri terör örgütü PKK adına yönetici düzeyinde faaliyetlerde bulundukları bildirildi.

SDG'nin başındaki terörist elebaşı Mazlum Kobani ise Arapça yayımladığı mesajında Türkiye'nin bu yıl Suriye'nin kuzeyine 59 SİHA harekatı yaptığını belirtti. Kobani, “Türkiye ile aralarında sağlanan anlaşmaya garantör olan ülkelerin bu garantörlüklerine göre hareket etmelerini ve bu operasyonlara engel olmalarını bekliyoruz” dedi.

SINIRIMIZDAKİ ABD DEVRİYESİNİ ESAD GÜÇLERİ ENGELLEDİ

Diğer yandan Suriye rejim güçlerinin Haseki vilayetinde ABD güçlerinin devriyesine engel oldukları bildirildi. Haseki'nin kuzey batısındaki Til Temir kırsalındaki bir ABD devriyesi Suriye rejimine bağlı askerlerce engellendi.

ABD askerlerinin Türkiye sınırına da yakın noktadaki devriye güzergâhını değiştirdiği öğrenildi. Suriye hükümetine bağlı rejim askerleri geçen ay da Mardin Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da zırhlı araçlardan oluşan bir ABD konvoyunun bölgede devriye faaliyetini engellemişti.

ABD askerleri ağırlıklı olarak Türkiye sınırına yakın noktada yer alan Haseki Vilayetine bağlı petrol yataklarının yoğun olarak bulunduğu Rimelan bölgesinde sık sık devriye faaliyetlerine çıkıyor.

“ABD'YE GÜVENMEYİN, BOŞ HAYALLERE KAPILMAYIN”

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad ise, Suriye resmi haber ajansına verdiği demeçte, IŞİD'le mücadele bahanesiyle ABD'nin sınırsız destek sağladığı PKK-YPG'li teröristlerin içinde yer aldığı SDG'yi “ABD'ye fazla güvenmeyin, boş hayallere kapılmayın” sözleriyle uyardı.

Mikdad, “Hayal gücünün, işgalcilerin onlar için topladığı illüzyonların etkisi altında yaşayan ayrılıkçı milisler, biz onlara diyoruz ki, kendinize dönün ve yabancı işgale bel bağlamayın. Kendi ülkesinin arkasında durmayanlara başka bir ülke yoktur” dedi.

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