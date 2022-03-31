Plajda cinsel saldırı davasında ‘1 kuruş’ detayı

Manken Dilara Kurşun ile kendisine ıssız bir plajda cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği sevgilisi Tufan Kılıç hakim karşısına çıktı. Kurşun, "Olaydan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu" dedi. Kılıç ise suçlamaları kabul etmedi.

Hayati ARIGAN

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Manken Dilara Kurşun’un cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açtığı dava sürüyor. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Tufan Kılıç ve şikayetçi Dilara Kurşun katıldı. Dilara Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını belirterek, şu iddialarda bulundu:

“ISSIZ BİR PLAJA GÖTÜRDÜ”

– Sanığın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim.

– 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. Beş saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteğiyle son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy’de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu.

“CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

– Orada alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak “Sana yaranılmıyor, sen benimsin” gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm. O anda kaçmaya çalıştım.

“HESABIMA 1 KURUŞ GÖNDERDİ”

– Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. O anda onunla mücadele verdim ve bağırmaya başladım. Sonra korktu ve durdu. ‘gitmek mi istiyorsun’ dedi ve arabasının anahtarını verdi. Arabasına bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim. sonrasında Tufan’ı almak için tekrar geldim onu arabasıyla alıp evine geçtik ben eve girmedim.

– Evin önünde tartışmamız oldu. Taksi durağının olduğu yerde tartıştık. Sonrasında polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi polise. Bende orda ona serzenişte bulundum ve onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu. Ayrıca tehdit mesajları vardır. Sanıktan şikayetçiyim.

“KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM”

Sanık Tufan Kılıç şikayetçi Dilara Kurşun’un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

– Dilara kendisini Kumköy’deyken darp ettiğim ve dokuduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce trafikte bir çift ile tartışmıştık, Dilara’nın yaralanmaları bu olayla alakalı olabilir. Şikayetçi ile ilişkilerimiz arasında sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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