Polis brandayı açtı: Çocuk, kadın, erkek 44 kişi yakalandı
İstanbul’da bir minibüsten kamyona bindirilen 3 kişiyi fark eden polis ekipleri duruma müdahale etti. Kamyonda yapılan incelemede 15’i çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı. Afgan ve Pakistan uyruklu 44 kişi hakkında sınır dışı işlemi yapılacağı belirtilirken, kamyon sürücüsü tutuklandı.
Polisi harekete geçiren olay, Sancaktepe Ulubey Caddesi üzerinde yaşandı. Göçmen kaçakçılığı konularına yönelik dikkatli olması talimatı verilen ilçe ekipleri bir minibüsten inen 3 kişinin hareketlerini şüpheli buldu.
Polisin takip ettiği şüpheliler park halindeki bir kamyonun kasasına binince, telsizle anons yapılarak destek ekip istendi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen adrese sevk edildi.
44 KAÇAK GÖÇMEN
Belirtilen adrese giden polis ekipleri kamyon sürücüsünü muhafaza altına alarak, araçta arama yaptı. Kamyon kasasının brandası açılınca, içeride çok sayıda kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Yakalanan göçmenler arasında çocuk ve kadınlar olduğu belirlendi. Kamyondan indirilen 15'i çocuk 12'si kadın 44 kişinin Afgan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi.
GÖÇMENLERE SINIR DIŞI, SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA KARARI
Edirne üzerinden Avrupa'ya kaçırılmasının planlandığı öne sürülen 44 göçmen haklarında yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenilirken, yakalanan kamyon sürücüsü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.