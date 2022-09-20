Polis görür görmez tanıdı! Adeta meslek haline getirmiş…

Gaziantep'te telefonla aradığı kişiye kendisini savcı olarak tanıtıp suçlamalar yönelten dolandırıcı, ikna etmeyi başardığı vatandaşı 356 bin lira dolandırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, dolandırıcılığı adeta meslek haline getiren H.K.'yı tespit edip operasyon başlattı. Kısa sürede yakalanan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep’te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediğini, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

MESLEK HALİNE GETİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.

Polis, dolandırıcılığı adeta meslek haline getiren H.K.’yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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