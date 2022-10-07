Polis intiharları araştırılsın teklifine 3 partiden ret

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, polis intiharlarını Meclise taşıdı. Kabukcuoğlu'nun, 'Polisleri intihara sürükleyen sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi' amacıyla Meclis Başkanlığına sunduğu önerge AKP, MHP ve HDP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, polisleri intihara sürükleyen mevcut sorunların tespit edilerek bütün şeffaflığıyla ortaya çıkarılması, polis intiharlarının önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla Meclise önerge verdi.

“12 YILDA 299 POLİSİMİZ İNTİHAR ETTİ”

Polisliğin, birey üzerinde önemli fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açacak boyutta bir stres yükü yaratan mesleklerin ilk sıralarında yer aldığını ifade eden Kabukcuoğlu, TBMM’nde yaptığı konuşmada, Emniyet-Sen’in hazırlamış olduğu 2021’in en fazla polis intiharının gerçekleştiği rapora da değinerek, “Rapor, son 12 yılda 299 polisimizin intihar ettiğini ortaya koymaktadır.

Meslekte 10 yılını doldurmamış genç polislerin diğer meslektaşlarına göre daha fazla intihar ettiği tespiti edilmiştir. Emniyet -Sen tarafından yapılan açıklamalarda sadece 2021’in Aralık ayının son 10 gününde 10 polis intihar ettiği, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 100 polisin intihar ettiği belirtilmektedir. Polis intiharlarının nedenini ufak tefek hataların büyütülmesi, amir baskısı, yıldırma, mobing, sürgünler, tayin baskısı, ikinci şark baskısının etken olduğunu ifade edilmektedir” dedi.

“GÜNCEL SORUNLAR BAŞARILARINI DÜŞÜRMEKTE”

Kabukcuoğlu, konuşmasında Eskişehir’de de geçtiğimiz yıl Ocak ayında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan iki polis memurunun 3 gün arayla intihar ettiğini hatırlattı. Son dönemde artan polis intiharlarının gündemde sik sık yer almaya başladığını ifade eden Kabukcuoğlu şunları söyledi:

“Polisin güncel sorunlarının çokluğu, doğal olarak güvenlik hizmetinde başarı ve kaliteyi düşürmektedir. Emniyet mensuplarının sıkıntılarının çözüme kavuşturulmaması, diğer başka birçok sosyal ve yasal sorunu da beraberinde getirmektedir. Polisin yaşadığı maddi sorunlarla birlikte, can güvenliği, motivasyon, sosyal haklarının eksiliği ve çalışma koşullarının şartları nedeniyle sağlıklı hizmet yürütmesinin önündeki engeller artmaktadır.

Bu nedenle polisleri intihara sürükleyen mevcut sorunların tespit edilerek bütün şeffaflığıyla ortaya çıkarılması, polis intiharlarının önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilerek, insani çalışma standardı çerçevesinde polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmalı.”

Polisleri intihara sürükleyen sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Kabukcuoğlu’nun TBMM’ne sunduğu önerge AKP, MHP ve HDP’nin oyları neticesinde kabul edilmedi.

İlginizi Çekebilir Bir polis memuru daha intihar etti

İlginizi Çekebilir Polis memuru intihar etti, iki aile defin yeri için mahkemelik oldu