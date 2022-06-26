Polis, kendisine silahla ateş eden kişiyi öldürdü

İstanbul'da evin penceresinden dışarı silahla ateş eden Oktay Yeşilırmak adlı kişiyi uyaran polis memuru, kendisine doğru ateş etmesi üzerine, 22 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdü.

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Olay, Küçükçekmece’ye bağlı Tevfikbey Mahallesi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Y.A, D.T ve M.M.Ş'nin meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi gelmesi üzerine 112 Acil Hattı’nı aradı.

Seslerin devam etmesiyle polisler dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardı. İddiaya göre şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine polis memuru Y.A tarafından açılan ateş sonucu Oktay Yeşilırmak (22) hayatını kaybetti.

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Olay sonrasında yapılan incelemede Oktay Yeşilırmak’ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan altı kaydı bulunduğu belirtildi.

Olay sırasında evde tek başına olduğu belirtilen Yeşilırmak’ın evine giren ekipler, olayda kullanılan 1 tabanca ve 58 fişek ile şahsın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis ekiplerinin bulunduğu yerde ise dokuz adet boş kovan tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.