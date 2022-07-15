Polis kılığına girip 7 bin 200 dolar ve 500 Euro çaldılar

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, kimlik sorma bahanesiyle durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan iki şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da 2 Temmuz Cumartesi günü polise başvuran Ali A.G.A, yolda yürürken yanına gelerek polis olduğunu söyleyen iki kişinin üstünü aradığını, ardından da cebindeki 1000 Euro’yu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Olaydan bir gün sonra Yenibosna’da tekrar ortaya çıkan şüpheliler, bu kez Ahmet A.A.A.’yı yolda yürürken durdurup sözde kimlik kontrolü yaptı. Şüpheliler mağdurun üzerinde bulunan 6 bin 200 dolar ve 500 Euro’yu alarak kaçtı. Libya uyruklu Ahmet A.A.A.’nın polise başvurmasıyla soruşturma açıldı.

Kimlikleri tespit edilen Farhat A. (65) ile Salim M. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Farhat A.’nın daha önceden benzer dört suç kaydının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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