Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce bomba yüklü araç patlatarak bir polisin şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Ercan Tüci ile birlikte aralarında HDP eski Dicle İlçe Eş Başkanı Semra Akgün ile eşi Veysel Akgün’ün de bulunduğu 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Dicle ilçesinde bomba yüklü aracı infilak ettirip polis Mustafa Yıldırım'ın şehit edilmesi, çok sayıda vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faillerinden bölge sorumlusu terörist ‘Zerdeşt Botan’ kod adlı Ercan Tüci ile terör örgütüne işbirlikçilik yaptıkları bildirilen tutuklu beş sanığın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Terörist Tüci, örgüte kandırılarak katıldığını, pişman olup kaçmak için fırsat kolladığını ve örgüt tarafından infaz edilmeyle karşı karşıya kalınca kaçarak Diyarbakır'da polise teslim olduğunu söyledi. Eylemlere katılmadığını belirterek beraatını istedi.

“HDP'DE YÖNETİCİLİK YAPMAK SUÇ MU?”

Sanık Semra Akgül, HDP'de yöneticilik yaptığını, yakalandığında bebeğinin 2 yaşında bile olmadığını, onu emzirirken gözaltına alındığını ve çocukları küçük olduğu için partiden istifa ettiğini belirterek, “6 yıldır tutukluyum. Çocuklarım bensiz büyüdü. Parti yöneticiliği yapmakla suç mu işledim. Bu parti yasal bir parti değil mi?” dedi. Eşi Veysel Akgül ise, “Eşimle 6 yıldır tutukluyuz. Ailemiz paramparça oldu. Eşim partide eş başkanlık yaptığı için biz buradayız. Saldırılarla bizim ilgimiz yok” dedi. Sanık Murat Kaya'da havaalanında işçi olduğunu, örgütle işbirliğini yapmadığını iddia ederek beraatını istedi.

Duruşmada teslim olan 3 PKK itirafçısı sanıklarla ilgili tanık olarak dinlendi ve teşhislerde bulundu.

İSTANBUL’DAN ÇALINAN ARACA BOMBA YÜKLENDİ

Savcı mütalaasında, sanıkların saldırı öncesi ilçede keşif yaptıklarını, bu saldırının ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi yönünde örgüt üst yönetiminden sanık Ercan Tüci'ye talimat verildiğini belirtti. İstanbul Büyükçekmece'den çalınan bir araca sahte plaka takılarak bombaların yüklendiği ve uzaktan kumanda düzeneğine bağlandığı ifade edildi.

KEŞİF YAPTILAR ŞİFRELİ MESAJLARLA HABERLEŞTİLER

MOBESE görüntülerinde aracın polis noktasına takılmamak için işbirlikçi sanıkların gösterdiği güzergâhları takip ederek ilçeye getirildiği bildirildi.

Sanıkların polis araçlarının emniyet binasından çıkışını takip ederek birbirlerine şifreli mesajla haber verdikleri belirtilen mütalaada, aracın geçişi sırasında kumanda düzeneğinin harekete geçirildiği ve polis Mustafa Yıldırım'ın şehit olduğu, polis Şefik Dinç ile çok sayıda vatandaşın ağır yaralandığı kaydedildi.

Sanık Ercan Tüci'nin ayrıca Dicle Emniyet Müdürlüğüne ait Kartal-1 ve Kartal-2 üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdığı kaydedildi.

TÜMÜNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme tutuklu sanıklardan itirafçı terörist Ercan Tüci'yi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl 3 ay, Celal Ayverdi'yi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 51 yıl 9 ay, sanık Murat Kaya'yı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 15 yıl hapis, Semra Akgül'ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 yıl 6 ay hapis, eşi Veysel Akgül'ü de 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 58 yıl 5 ay hapisle cezalandırıldı.

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