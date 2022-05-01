Polis tekneyi iskeleye yanaştırmadı, denize atlayıp barikatı aştı

İstanbul Maltepe'deki 1 Mayıs miting alanına gitmek için Adalar'dan yola çıkan teknenin kıyıya yanaşmasına polis engel oldu. Engeli aşmak için, yaklaşık 45 dakika bekletilen tekneden denize atlayan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat alkışlar eşliğinde kıyıya çıktı.

Fırat FISTIK

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Adalar Belediyesi tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine katılacak emekçileri taşımak için kiralanan tekne, polis tarafından Maltepe İDO İskelesi'ne yanaştırılmadı.

CHP Adalar Örgütü ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün içinde olduğu vapurda bulunan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, tepki olarak vapurdan atlayıp yüzerek iskeleye çıktı.

Polis engeline rağmen kıyıya çıkan “Kendi iskelemize, yanaştırılmadık. Defalarca ilettik kendilerine 45 dakikadır bizi burada bekletiyorlar. Tepki olsun diye denize atladım yüzdüm buraya, umut ediyorum ki birazdan alacaklar. Bu uygulamayı bu baskıyı hiçbir zaman görmedim. Artık sesimizi en üst kademeye çıkartacağız, direne direne hakkımızı alacağız” dedi.

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