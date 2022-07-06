Polise yumruk atan vekilin dokunulmazlığı kaldırılıyor
TBMM Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veridi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
İstanbul Kadıköy'de yapılan gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti.
Ankara'ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.
Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen dosya aynı gün TBMM Başkanlığı’na oradan da TBMM Hazırlık Komisyonu’na iletilmişti.
TBMM Hazırlık Komisyonu, Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veridi ve dosyayı Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale etti.