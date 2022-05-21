Polisin meşru müdafaa savunmasına Yargıtay da inanmadı

Diyarbakır’da polis sevgilisi Merve Ünal’ı öldüren polis Muharrem Yılmaz’a verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi oy birliğiyle onadı. Yargıtay, sanığın Merve Ünal’ı öldürdükten sonra ona ait tabancayı eline tutuşturup üç el ateş ettiğini ve teslim olduktan sonra da, “Beni öldürmek istedi, silahımla kendimi savundum” diyerek meşru müdafaa izlenimiyle ceza almaktan kurtulmaya çalıştığını ancak cinayet büro ekiplerinin evdeki incelemesiyle bu iddianın çürütüldüğünü kaydetti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da iki yıl önce polis sevgilisi Merve Ünal'ı (27) kendi beylik silahıyla öldüren polis Muharrem Yılmaz'a verilen müebbet hapis cezasıyla ilgili dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığa verilen mahkûmiyet kararını oy birliğiyle onadı.

ATTIĞINI VURAN MERVE'NİN SANIĞI VURAMAMASI İMKANSIZ

Yargıtay, sanığın kendini savunmak için ateş ettiğini ifade etmiş olsa da, vücudunda 16 mermi bulunan Merve'nin öldürme kastıyla sanık tarafından vurulduğunu belirtti.

Otopsi raporuna göre, Merve Ünal’ın her iki kolundaki birden fazla kurşun yaraları da dikkate alındığında, saldırıya maruz kaldığı için korunma içgüdüsüyle hareket edip kendini kollarıyla korumaya çalıştığı vurgulandı.

Yargıtay, Merve Ünal’ın aldığı silah eğitiminde hedef kâğıdındaki atışları dar alanda toplamayı başaran ve personel dosyasındaki belgelere göre 5 atışlık atışlarda 50 puan almayı başaran bir polis olduğu dikkate alındığında, aynı odada tartıştığı Muharrem Yılmaz’a üç el ateş etmesine rağmen onu vuramamış olmasının imkânsız olduğu ve bu durumun hayatın olağan akışına ters düştüğüne dikkat çekti.

SİLAHI ELİNE TUTUŞTURUP ATEŞLEMİŞ

Yargıtay, tanık olarak ifadesi alınan bina yöneticisinin ifadesinde 12 el seri silah sesinden 20 saniye sonra üç el daha silah sesi duyduğunu belirtmiş olması da sanığın kendi silahındaki bütün mermileri ateşleyip Merve’yi öldürdükten sonra, Merve’nin silahını Merve’nin eline tutuşturup üç el kendisinin ateş ettiği yöne doğru ateşleyerek meşru müdafaa izlenimi vermeye çalıştığını vurguladı.

Yargıtay; tartışmanın asıl nedeninin sanığın evli olduğunu gizleyip Merve Ünal ile gönül ilişkisi yaşamaya başlamasından kaynaklandığını, Ünal’ın evlilik durumunu öğrenmesinden sonra tartışmaların alevlendiği ve bu durumun sanığın eşi tarafından da doğrulandığı dikkate alındığında sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlemediğine kanaat getirildiğini belirtti.

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ ENGELLEDİ

Yargıtay, sanığın Merve'nin iş ve çalışma hürriyetine müdahale ettiğini, Whatsapp mesajlarına bakıldığında, başka bir şubede çalışmaması için kendisine baskı kurup küfürler ettiğini kaydetti. Sanığın Merve'nin özgürlüğünü keyfi şekilde engelleyerek psikolojik şiddet uyguladığını, sanığın sevgilisinin eline silah tutuşturup ateşlemesi nedeniyle yargılamayı farklı yönlere sevk etme çabasıyla suçtan kurtulmaya çalışmak istemesi nedeniyle hakkında hiçbir indirim uygulanmaması yönünde verilen müebbet hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün onanması gerektiğine kanaat getirdi.

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