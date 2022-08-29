Polislere tüfekle ateş eden kişi öldürüldü

Samsun’un Bafra ilçesinde görevli polislere tüfekle ateş eden kişi, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

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Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi 15 Temmuz Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle birlikte kaldırımda yürüyen Ömür A.’yı (38) gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsa tüfekle nereye gittiğini sordu.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre şahıs, soru üzerine polis otosuna tüfekle ateş etti. Polisler de tüfekle ateş açan şahsa karşılık verdi. Olayda Ömür A. ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıya ilk müdahaleyi yine polis ekipleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir kıraathanenin camı da isabet aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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