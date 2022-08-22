Powertrans’ın yönetiminde dikkat çeken değişiklik

Kürt petrolünü Türkiye'ye taşıdığı belirtilen Powertrans adlı İstanbul merkezli gizemli şirkette Türk yöneticiler gitti, yerlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan iki isim geldi

İsmail ŞAHİN

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Türkiye’de bir dönem çok konuşulan ve AKP iktidarı tarafından Kuzey Irak petrolünü taşıma imtiyazı verilen İstanbul merkezli Powertrans adlı şirketin yönetiminde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Servetlerini gizlemek isteyenlerin tercih ettiği British Virgin Islands'ta kurulu gizemli bir şirketin sahibi olduğu Powertrans’ın Türk yöneticileri görevden ayrıldı. Yerlerine Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden iki isim geldi.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 10 milyon sermayeli Powertrans’ın son ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin Türk yöneticileri Ahmet Muhassıloğlu ve Muhsin Nezir görevi bıraktı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre 15 Temmuz 2022 tarihinde Powertrans Petrol ve Enerji Anonim Şirketi’nin yönetimine Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden iki isim atandı.

Hindistan uyruklu Fousiya Abdul Razack ve Yemen Uyruklu Fuad Mohsen Ali Al-Sowaidi 5 Temmuz 2025 tarihine kadar şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak ve temsile yetkili olacak. SÖZCÜ, yönetimindeki değişiklikle ilgili bilgi almak için Muhsin Nezir’e ulaşmak istedi ancak geri dönüş alamadı.

BARZANİ’YE YAKIN AİLE

2006 yılında Muhsin Nezir ismiyle Türk vatandaşlığına geçen, Kuzey Iraklı milyarder Muhsen Nazer Amen, Barzani Ailesi'ne yakınlığı ile biliniyor. 1990'lardan beri İstanbul'da iş yapan Nezir Ailesi dolar milyarderi bir aile. Yüksek Enerji, Petrotrans, Iraq Oil, Done Enerji ve UB Holding gibi firmalarla piyasayı domine eden Nezir Ailesi, petrol dağıtımında Ortadoğu'daki en büyük lojistik ağlardan birini yönetiyor. UB Holding bünyesindeki Burak Lojistik 1000'den fazla araç ile petrol taşımacılığı yapıyor. Kürt petrolü uzun süredir, Dörtyol Delta, Ceyhan Toros ve Mersin ATAŞ üzerinden dünyaya açılıyor.

ADIM ADIM İMTİYAZ

Gazeteci Tolga Tanış'ın “Potus ve Beyefendi” kitabında yer alan bilgilere göre Powertrans şirketi, 2011'de Kürt bölgesindeki petrolü taşıma işini üstlendi.

Powertrans'ın ve saklanan uluslararası ortaklarının peşine düşen Tanış, kitabında konuyla ilgili olarak özetle şunları yazmıştı:

2007 Irak Anayasası 140. Madde ülkedeki dev petrol yataklarının bulunduğu Kerkük'ün statüsüne ilişkin sorunun 2007 sonuna kadar yapılacak referandumla çözülmesini öngörüyordu. Bölgedeki Türkmen nüfusu düşünerek Kürtlerin bu referandumla Kerkük'ü Irak Kürdistan'ına bağlamasına Türkiye karşı çıkıyordu. Barzani “Türkiye Kerkük'e karışırsa bizde Diyarbakır'a karışırız” derken Erdoğan 9 Nisan 2007'de “bedeli ağır olur” diyecekti.

5 Kasım 2007

Beyaz Saray'da Başbakan Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush buluştu. Aynı yılın nisan ayından kasıma kadar geçen sürede ilginç bir şekilde; “Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi” arasında, daha doğrusu “Erdoğan ile Barzani arasında” bir yumuşama oldu. Bu yumuşamayı en iyi tarif eden kulisi kitaptaki tanımla “iddiayı” İngiliz Economist dergisi yazacaktı: Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Bush'a, Kürtlerin bölgesel hükümetinin tanınması ve PKK'lilere af için söz verdi.

Mayıs 2008

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gazetecilere “Barzani ile güven oluşuyor” açıklamasını yaptı. 8 Ağustos 2008 “Güven”den 3 ay sonra yurtdışında birbiriyle bağlantılı 3 şirket kuruldu. İkisi Singapur, biri Karayipler'deki off shore cenneti British Virgin İsland'da.

Eylül 2008

Şirketlerin kuruluşundan bir ay sonra Türkiye ve PKK arasında Norveç Oslo'da barış görüşmeleri başladı.

Ekim 2008-Mart 2011

Türkiye ile Irak Kürdistan yönetimi arasındaki sıcaklık her geçen gün arttı. Erbil'de 2010'da Türkiye konsolosluk açtı.

25 Mart 2011

Powertrans adlı şirket Esentepe'deki Maya Akar Center C Blok'ta yer alan 4/24 numaralı ofiste 50 bin TL sermaye ve 770581 sicil numarasıyla kuruldu. Faaliyet konusu kuruluş sözleşmesinde şöyle belirtilmişti: Türkiye içinde ve dışında petrol boru hatları inşa etmek; ettirmek; inşa edilmiş petrol boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, petrol boru hattı veya diğer taşıma araçlarıyla ülkeler arası ve transit olarak petrol nakliyatı faaliyetinde bulunmak. Kurucular ise yüzde 50'yle Singapur merkezli Grand Fortune Ventures (Büyük servet girişimleri) ile İstanbul Ümraniye'de oturan Ahmet Muhassıloğlu gözüküyordu. Her iki ortak da İsmail Kınoğlu adlı avukat tarafından temsil ediliyordu.

Erdoğan ve Barzani’nin buluşmasından bir kare

29 Mart 2011

İlk defa bir Türkiye Başbakanı Erbil'e ziyarette bulundu. Erdoğan “Değerli dostum Sayın Başkan Barzani” diye konuştu.

21 Nisan 2011

Powertrans firmasının yüzde 50 ortağı gözüken Ahmet Muhassıloğlu aradan bir ay geçmeden hisselerini bir diğer Singapurlu şirkete “Lucky Ventures”a (şanslı girişimciler) devretti. Ortaklar iki ayrı şirketmiş gibi duruyordu. Ancak ikisi de aynı gün 8 Ağustos 2008'de kurulmuştu. İkisi de Singapur Muhasebe Müdürlüğü (ACRA) kayıtlarına göre aynı adresteydi: 112 Robinson Road 12-01 Singapur 068902. Danışmanlık şirketleri de (Sovereign Trust), muhasebe şirketleri de (Red Dot Consult) aynıydı. Powertrans'ın Türkiye'deki ticaret sicil kaydında aynı isim yetkili gösterilmişti: Yong Ngiat Sim. Powertrans yöneticileri bu iki şirketi farklıymış gibi göstermeye çalıştı. Hatta Grand Fortune için sahte bir adres gösterdiler. Ama ACRA kayıtlarına göre şirketlerin faaliyet gösterdiği yer aynıydı. Gösterilen sahte adres ise Singapur'da barlar sokağında, eğlence mekanı olarak işletilen bir binaydı.

Singapur'daki şirketler daha sonra bugün gizlilik seviyesi İsviçre'den bile fazla olan British Virgin Islands'a taşındı. Singapur'daki şirketler kabuk şirket (shell company) olarak kullanılıyor. Özellikle son yıllarda yasadışı iş yapanlar ile servetlerini gizlemek isteyen Rus ve Çinli işadamlarının çok sık yaptıkları gibi.

12 Haziran 2011

Tayyip Erdoğan'ın “ustalık dönemi” diye adlandırdığı dönem başladı.

6 Temmuz 2011

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayından sonra kabineyi 6 Temmuz'da açıkladı.

7 Temmuz 2011

61. Hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı. Bu toplantıda önemli bir karar alındı. 18 Temmuz 2011'de yürürlüğe girecek bir karardı bu. “Ham petrol ve Jet Yakıtı'nın Türkiye üzerinden kara ve demir yoluyla taşınması.”

14 Temmuz 2011

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Temmuz 2011 tarihli ve 482 sayılı yazısı üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 55. maddesine göre alınan bir karardı bu. Kararda “Ülke menfaatı açısından gerekli olan hallerde ham petrol ve jet yakıtının Türkiye gümrük bölgesinde karayolu ve demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esaslar” düzenlenmiş ve “işin yürütmesi” Gümrük ve Ticaret Bakanı'na verilmişti. Yani Erdoğan; Türkiye'de kurulu şirketlere ham petrol ve jet yakıtının Türkiye üzerinden transit geçirme izni verme hakkına kavuşmuştu. İşin başına da en güvendiği isimlerden Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı'yı koymuştu.

11 Kasım 2011

Karar 28109 sayılı Resmi Gazete'den yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 Aralık 2011

Powertrans şirketi gerekli altyapıyı kurmak için sermaye artırımına gitti. 50 bin TL olan kuruluş sermayesini 10 milyon TL'ye çıkardı.

4 Haziran 2012

Ahmet Şadi Güngör şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. Bu isim 2007'de AKP'nin Kocaeli milletvekili adayıydı. Şevket Acar da mali işler genel müdürlüğüne getirildi.

Temmuz 2011

Sermaye artırımı, ekip değişimi, lisans süresi ardından Powertrans çalışmaya başladı. Ortakları arasında Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Sepil'in bulunduğu Genel Energy'nin Kürt Bölgesi'nde Tak Tak'taki petrolünü Türkiye'ye taşımaya başladılar.

Ekim 2012

Bağdat Yönetiminden ilk itiraz 2012'nin sonlarında duyuldu. Tankerlerin sayısı çok çoğalmıştı.

11 Aralık 2012

Tartışmalar Washington'a sıçradı. ABD'liler kamyonlarla başlayan petrol ticareti yüzünden yaşanan Ankara-Bağdat ihtilafında İrak yönetiminin yanında durduklarını söylediler.

Ocak 2013

Irak Petrol Bakanlığı Türkiye'ye petrol taşıyan Powertrans tankerleriyle ilgili açıklama yaptı. Irak devlet şirketi SOMO'nun Irak'tan petrol ihracına yetkili tek kurum olduğunu, bu kuralı ihlal eden şirketlerin kargolarına el koyulacağını duyurdu.

Aralık 2013

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ham petrolü taşıyan kamyonların dışında bir de boru hattı yapılacağı konuşulmaya başlandı. ABD durumdan hoşlanmadı.

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