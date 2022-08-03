Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli serbest: Durmak yok yola devam

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakılması olayının şüphelisi ve sosyal medyada ölüm tehditleri savuran M.Y. serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından "Durmak yok, yola devam" paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Cezasızlık suça teşviktir. Olacaklar serbest bırakanların sorumluluğundadır" diye tepki gösterdi.

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin bulunduğu binaya ‘dana dili’ bırakıldığını açıklamış, hakkında cinayet girişimi planlandığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Kendini sosyal medya hesabında “avcı” diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren şüphelinin, yapılan teknik takibin ardından Prof. Dr. Esin Şenol'un ofisinin olduğu binaya kadar geldiği, o anları “Av oyunu” diyerek sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.

Cinayet planladığı iddia edilen şüphelinin, Prof. Dr. Esin Şenol'un o saatlerde orada bulunmamasından dolayı planını gerçekleştiremediği öne sürüldü.

“SERBEST KALDI, ‘DURMAK YOK YOLA DEVAM’ DEDİ”

Sosyal medyada şüpheli mesajları bulunan ve Esin Davutoğlu Şenol’un ofisinin önüne gittiği belirlenen M.Y’nin serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hakkında inceleme başlatılan ve Eskişehir Adliyesi’nde ifade veren M.Y.’nin sosyal medya paylaşımında, “Hakkımda çıkan ‘gözaltına alındı, her yerde aranıyor' haberleri asılsızdır. Bugün Eskişehir adliyesine davet edilmem üzerine icabet ederek gittim gereğini yaptık ve kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

ŞENOL: OLACAKLAR SERBEST BIRAKANLARIN SORUMLULUĞUNDADIR

Gelişmelerin ardından Esin Davutoğlu Şenol, “Cezasızlık suça teşviktir. Olacaklar serbest bırakanların sorumluluğundadır…İnsanların hayatına mal oluyorsunuz Fikrini sevmediğiniz insanlara şiddete azmettirip, cinayet kurgularını alkışlıyorsunuz. Canileri alkışlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“İLK KİŞİ ANKARA’DA ÖLMÜŞ OLACAK İKİNCİSİ İSTANBUL’DA” YAZMIŞTI

Şüpheli M.Y.’nin 28 ve 29 Temmuz 2022 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarında, “Geldim dairenin kapısı açık bekliyorum, buralarda ya da evin orada olacağım…Oyunda ilk iki kişi Ankara’da ölmüş olacak. Oyunun ikinci bölümü İstanbul’da olacak. Adım adım, saat saat, bu oyun çok eğlenceli olacak…” gibi ifadeler kullandığı, kendisini “Avcı” olarak tanıtıp, “Av oyunu”, “Şehirde av”, “Kanlı şölen” gibi etiketlere yer verdiği görülmüştü.

Bir paylaşımında Esin Davutoğlu Şenol’a da benzeyen resmin aralarında bulunduğu 3 resim paylaştığı görülen şüphelinin, bu paylaşımıyla cinayeti planlandığı kişileri ilan ettiği öne sürülmüştü.

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