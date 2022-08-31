Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un kapısına dana dili bırakan şüpheli elektronik kelepçesini kırdı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un kapısına dana dili bırakan ve cinayet planladığı iddia edilen şüphelinin izlem altındayken elektronik kepçesini kırdığı ortaya çıktı. Emniyet, Esin Davutoğlu Şenol'a "Tedbirleri sıklaştırın" uyarısında bulundu.

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin kapısına 29 Temmuz 2022 tarihinde dana dili bırakılmış, cinayet planladığı iddia edilen olayın şüphelisi M.Y. gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra elektronik kepçeyle evinde izlem altına alınmıştı.

Koruma altındaki Esin Davutoğlu Şenol, şüphelinin elektronik kepçesini kırdığının kendisine bildirildiğini açıkladı.

“TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRIN”

Adalet isyanında bulunan Şenol'un konuyla ilgili paylaşımları şu şekilde:

*29 Temmuz'dan beri bir zanlının Adli Tatil'e takılan adalet ile dalga geçmesini izliyoruz. Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimince zanlının “elektronik kelepçesini kırdığı” ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi.

“ADALET BEKLİYORUZ”

*Daha önce karar ile kelepçe uygulanması arasında 10 gün geçmiş, zanlı o sırada, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, eski bakan, cumhurbaşkanı danışmanları ile isim ve yer etiketleyerek paylaşımlar yapmıştı.

*Avukatım her gün dosyaya – delil karartma, telefon ve tweet ile tehdit, başka kimseleri tehdit- suçlarını ekliyor. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz? Adalet bekliyoruz.

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