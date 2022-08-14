Naci Görür, Kuşadası depremini tetikleyen hareketliliği açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Deprem, K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri Kuzey Doğu- Güney Batı gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

“SİSAM DEPREMİ İLE TETİKLENDİ”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür;

“İzmir-Kuşadası Körfezinde 4,9 deprem oldu. Deprem K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi.” İfadelerini kullandı.

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