Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

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Dün Gemlik Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı.

“MARMARA’NIN GÜNEY KESİMLERİ DE CİDDİ STRES BİRİKTİRİYOR”

* Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.

Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor. pic.twitter.com/ZqYKFZTwIp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 7, 2022

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