Prof. Dr. Rona Aybay hayatını kaybetti

Hukukçu, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Rona Aybay, yaşamını yitirdi. Aybay, 7 Mayıs Cumartesi günü, İznik Yeşil Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Prof. Dr. Rona Aybay, dün hayatını kaybetti. Aybay’ın yaşamını yitirmesi üzerine sevenleri ve birçok kurum baş sağlığı dileklerini iletti. Sosyal medyadaki o paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“ACI KAYBIMIZ”

Türkiye Barolar Birliği: “Acı kaybımız. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi önceki dönem (2006-2011) başkanlarından, değerli bilim insanı Av. Prof. Dr. Rona Aybay'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.”

“ÖRNEK İNSANDI”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: “Değerli Hocamız Prof. Dr. Rona Aybay'ı kaybettik. Örnek insandı. 1402'ye direnişi 7 yıl sürmüştü. Anısı mücadelemize örnek olacak. Allah rahmet eylesin.”

“DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu: “Aynı zamanda TMMOB Kanal İstanbul Bilim Kurulu üyesi de olan uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki yetkinliği ile bilinen değerli hocamız Prof.Dr.Rona Aybay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

“7 MAYIS’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK”

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi: “Fakültemiz emekli öğretim üyesi, Hocamız Prof. Dr. Rona Aybay vefat etmiştir. Hocamız 7 Mayıs Cumartesi günü İznik Yeşil Camiden uğurlanacaktır. Merhuma rahmet, ailesi ve Mülkiyelilere başsağlığı dileriz.”

“BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “Kıymetli hocamız Prof.Dr. Rona Aybay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rona Hocamıza Allahtan rahmet, kızı sevgili arkadaşım Barış Aybay’a ve bütün Aybay ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

RONA AYBAY KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak doktorasını tamamlayan Aybay, 1964 yılında Columbia Üniversitesi'nde mukayeseli hukuk mastırını tamamladı.

1973 yılında öncelikle doçent ardından profesör unvanını alan Rona Aybay, ODTÜ'de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek'teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulduğu 1996'dan kapandığı 2003'e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıçlık görevlerinde de bulundu.

Aybay, 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılmış ve yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri döndü. Hukukçu, akademisyen ve yazar Rona Aybay, son olarak Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

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