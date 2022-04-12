Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı, Marmara İlahiyat Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eşi Mehmet Helvacı, oğulları Selim ve Sinan Helvacı ile birçok kişi katıldı.

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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze ile sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Helvacı’nın sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Üsküdar Marmara İlahiyat Camii’ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Dursun Özbek ve birçok yakını katıldı.

Eşi Mehmet Helvacı oğulları Selim ve Sinan Helvacı taziyeleri kabul etti. Prof. Dr. Serap Helvacı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Prof. Dr. Serap Helvacıyı yakından tanıdığını ve üzüntülü olduğunu belirten Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, “Serap'ın cenazesinde Galatasaray’ın bütün camiası burada. Serap benim kardeşim gibi. Aynı mektepten mezunuz. Mehmet de benim kardeşim seviyesinde. Çok üzücü bir şey. Allah ailesine sabır versin. Mehmet kardeşime ve bütün aileye başsağlığı diliyorum. Acımız sonsuz. Özellikle Mehmet kardeşime sabırlar diliyorum. Hastalığını yenemedi. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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