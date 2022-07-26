Profesörden deprem uyarısı: Bölge daha da riskli
Kahramanmaraş depremini yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ depreminden sonra bölge daha da riskli” uyarısında bulundu.
Yer bilimci deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merkezli sabah saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi yorumladı.
Görür, “Bu deprem 14 Temmuz'da Pazarcık yöresindeki fay zonu içerisinde, muhtemelen Doğu Hatay Fay Zonunda” bilgilendirmesinde bulundu.
HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU
Görür, “Elazığ depreminden sonra bölge daha da riskli. İRAP PLANI (il risk azaltma planı) ciddi olarak uygulanmalı” çağrısını yaptı.
Elazığ, 24 Ocak 2020 tarihinde 6,8 şiddetinde büyük depremle sarsılmıştı. Elazığ'da son olarak 19 Temmuz tarihinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.