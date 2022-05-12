Proje yarım kaldı, arazideki borular yandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde DSİ’nin basınçlı sulama projesi ödenek olmaması nedeniyle tamamlanamadı. Sahaya bırakılan ekipmanların bir kısmı çıkan yangınla küle döndü. Bölgedeki üreticiler boruların bir kısmının çalındığını iddia etti.

Selami AYDIN

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Denizli'de Pamukkale Ovası'na su sağlayan Bereket Sulama Birliği 2012 yılında hazırladığı proje ile bölgedeki sulamayı açık kanallardan basınçlı sulama sistemine geçirmeyi planladı. Proje 2017 yılında onaylandı.

Bir yıl sonra sulama birlikleri yönetimlerinin DSİ'ye geçmesinden sonra 20 milyon liralık ödenek ayrılan projede hidrant çalışmaları yürütüldü. Döşenecek borular sahaya getirilerek birleştirilmeye başlandı. Fakat proje corona salgını ve ödenek yetersizliği nedeniyle durdu.

HIRSIZLAR ÇALDI

Bir yıldır çalışmanın olmadığı bölgede köylüler boruların hırsızlar tarafından çalındığını öne sürdü. Bölge üreticilerinden Serkan Tüğdür, otluk alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle boruların bir kısmının da yanarak küle döndüğünü söyledi.

Tüğdür, “Ödenek kısıtlığından dolayı önce hidrant aralıklarını açtılar. İtiraz ettik yeniden projelendirildi. Bu yıl hiç ödenek ayrılmadı. Borular dışarıda kaldı. Eğer ödenek yoksa boruların toplanarak güvenli bir yere alınması gerekirdi. Borular aynı zamanda çalınıyor. Yazıktır bu bizim paramız” diye konuştu.

BİR YILDIR ÇALIŞMA YAPILMIYOR

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı bölgeyi adım adım takip ettiklerini belirterek, “Uzun süre ödenek yetersizliğinden dolayı proje hayata geçmedi. Geçen yıl ödenek çıktı ve çalışmalar başladı. Fakat bir yıldır burada çalışma yapılmıyor. Otların kurumasıyla kış aylarında buradaki borular yandı. Bu milli servettir. DSİ yetkililerine sesleniyoruz. Borular hızla döşensin. Döşenmeyecekse, bütçeleri yoksa borular buradan kaldırılsın” ifadelerini kullandı.

46 BİN DÖNÜM TARIM ALANI

Basınçlı sulama sistemi bölgedeki 46 bin dönüm tarım arazisine düzenli sulama olanağı sağlayacak. Mikro klima özelliğine sahip Pamukkale Ovası'nda 19 çeşit meyve üretiminin yanı sıra diğer tarım ürünleri yetiştiriliyor. Üretimin yüzde 90'ı ihraca gidiyor. Bölge üreticileri ürünleri için son 8 yıldır Global Gate sertifikası alıyor.

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