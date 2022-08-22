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Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksicilere tepki

Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı.

ARACA ALMADILAR İDDİASI

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü.

Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İHA

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