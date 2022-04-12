Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı ilk günü ve arafe hangi gün?

Ramazan ayının ikinci haftasına girilirken, bayram her geçen gün yaklaşıyor. İbadetlerle geçen ayın ardından Ramazan bayramı başlayacak. Son iki yılda corona virüs salgını gölgesinde geçen Ramazan bayramı bu yıl yasaklar olmadan yaşanabilecek. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayı ardından 2 Mayıs itibariyle Ramazan bayramı kutlanacak.

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Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya devam ederken, hemen ardından başlayacak Ramazan bayramı başlayacak. Ramazan ayının her sene farklı bir tarihe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar bu sene ‘Ramazan bayramı ne zaman başlıyor?’ sorusuna bir yanıt arıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.