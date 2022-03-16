Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi…

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yaptığı mübarek Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte, bu sene hangi gün başlayacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan dini günler miladi takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan’da başlayacak.

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İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek üç aylardan Ramazan ayına girmemize artık az bir zaman kaldı. Oruç ibadetlerinin yerine getirileceği ve 11 ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. İşte miladi takvime göre Ramazan ayının başlangıcı…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.