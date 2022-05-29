Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikti
Kamuoyunun tepkisine rağmen imar planı değiştirilerek ve pistleri kırılarak millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'nda bugün fidan dikme töreni yapıldı. Alana ilk fidanları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan dikti.
Pistleri kırılarak Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı’nda bugün saat 16.30'da fidan dikim töreni ve İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlamaları
gerçekleştirildi.
Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
Eşi ile birlikte alana ilk fidanları diken Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi.
Alana İstanbul’un 1453’te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikileceği öğrenildi.