‘Refah seviyesini yükselttik’ diyen AKP’lilere vatandaştan çok sert yanıt

Hükümet kanadından pek çok isim "Milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik" diyor ancak vatandaş öyle düşünmüyor. Et yemeyi unutan, marketleri müze gibi gezen halk "Refah seviyesi son 20 yılda yükseldi mi sizce?" diye sorduk. Vatandaşların verdiği yanıtlar çok sert oldu.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Vatandaş hayat pahalılığının altına ezilirken, iktidar temsilcilerinin zaman zaman “Refah seviyesini yükselttik” açıklaması yapması dikkat çekiyor.

İstanbul Avcılar Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “Milletin refah seviyesi son 20 yılda geçmişle kıyaslanamayacak derecede yükseldi mi sizce?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

KÖYE GİTSEN GERİ GELEMİYORSUN

İbrahim Dalak: Hiç yükselmedi. (İktidar yetkilileri yükseldiğini söylüyor…) Onlar yalan söylüyor. Cumhurbaşkanı’ndan tut, milletvekillerinin hepsi yalan söylüyor. Kendilerine gelen hakları bir gecede, beş dakikada çıkarıyorlar; işçi, memur, gariban için hakları hiçbir zaman çıkaramazlar. Ben emekliyim, buradan köye gidecek halim yok. Köye gitsen geri gelemiyorsun. Gelsen gidemiyorsun. Elini cebine atıyorsun 10 kuruş çıkmıyor. Şuradan bir simit alamazsın. Ne söylesek boşuna…

KENDİ MEVKİLERİNİ DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN…

Ramazan Çelik: Son iki yılda 20 yılın da gerisine düştük. Benim gençliğimdeki durumdan daha düşük hale geldik. Refah seviyemiz bayağı aşağı düştü. Yanlış ekonomi politikaları sonucu bu duruma geldik. Biz kendimize göre politikalar uyguladık, o da olmadı. Siyasiler her zaman kendi mevkilerini düşündükleri için tabanlarına böyle bir şey söyleyecekler.

CEPLERİ DAHA DOLACAKLAR VAR

Gülten Küfeli: Fevkalade yükseldi! Yazıklar olsun! Şu hale nasıl geldik? Ülke bitmiş. (İktidar neden arttığını söylüyor sizce?) Cepleri daha dolacaklar var… Onun için. Onların işlerine öyle geliyor. Bunun başka bir izahı yok. Yazıklar olsun. Şu ülkeyi nasıl batırdı!

HALK YOKSULLUK İÇİNDE

Osman Temiz: Azaldı. Nerede yükseldi? (İktidar sözcüleri yükseldiğini söylüyor…) İşlerine öyle geldiği için. Gerçek: Halk yoksulluk içinde.

YA HIRSIZDIR YA DA AKIL HASTASIDIR

Ali Ekber: Değil son 20 yılın, Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyoruz. Kim buna itiraz ediyorsa ya hırsızdır ya da akıl hastasıdır.

İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşların görüşleri ise şöyle:

HERKES GEMİSİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

– Pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi değil. Durum ortada. Fazla söze gerek yok. Herkes gemisini kurtarmaya çalışıyor.

20 SENEDİR AKP’YE OY VERİYORUM AMA…

– Hayır canım nasıl yükselsin refah seviyesi? Millet perişan durumda. Enflasyon desen yüzde 70’lerde. Nasıl iyi olsun? Yolda gülen insan görüyor musunuz? Ben 20 senedir AK Parti’ye oy veriyorum. Ama şu an düşünüyorum. (Bundan sonraki seçimlerde oy vermeye devam edecek misiniz?) Beni ikna etmesi lazım. Böyle giderse vermem. Manava, markete gidemiyorsun ya… Eti unuttu zaten millet. Ne yiyecek millet?

HALKTAN BİHABER YAŞADIKLARI İÇİN BÖYLE DÜŞÜNMELERİ NORMAL

– Refah seviyesi kesinlikle azaldı. İktidar kendi saraylarında hayatı toz pembe yaşayıp, halkın arasına karışmadığı için, halktan bihaber yaşadığı için bu şekilde düşünmeleri normal.

EMEKLİYİM, EVİM OLMASA AÇIM

– Hayır yükselmedi. Kendilerini savunmak için öyle söylüyorlar. Çocukları yeterince besleyemiyoruz. İstediklerini alamıyoruz. Ben emekliyim, evim olmasa açım yani.

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