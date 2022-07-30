Rehin alınan kadın, KADES sayesinde kurtulmuş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğazına dayanan bıçakla rehin alınan kadının, KADES uygulamasını kullandığı ve bu sayede polis ekiplerinin durumdan haberdar olarak kısa sürede olay yerine geldiği ortaya çıktı.

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Olay, 28 Temmuz günü Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.’yı bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

Uzun uğraşlar sarf edilmesine rağmen ikna olmaya yanaşmayan Çetin K.’nın bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K.’yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı. Kabusu yaşayan kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Karısını 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KARISININ KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

15 ve 18 yaşlarında iki çocuk sahibi olan çiftin, sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenilirken, Çetin K.'nin tartışmalar yüzünden bir süre önce evden ayrıldığı ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı belirtildi. Yakın zamanda yeniden İzmir'e gelen Çetin K.’nın, çocuklarının evde olmadığı saatte eve geldiği, karısının kendisini aldattığını düşündüğü için bıçakla rehin aldığı öne sürüldü.

KADES SAYESİNDE KURTULDU

Öte yandan, Gülşen K. ile Çetin K.’nin yaklaşık 1 yıl önce ayrı yaşamaya başladıkları, bu süre zarfında da kadının Çetin K.'den boşanmak istediği aktarıldı. Çetin K.’nin bu 1 yıllık sürede Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine yerleştiği ve olay günü çocukları yokken aniden eve geldiği belirtildi. Karısına barışma teklifi eden adamın daha sonra eşinin de kabul etmemesi gerekçesiyle tartıştıkları, bu esnada Gülşen K.’nin KADES uygulamasından yardım istediği öğrenildi. Çetin K.'nin eşinin boğazına bıçak dayadıktan çok kısa bir süre sonra polis ekiplerini kapıda görünce rehin alma eyleminin gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA

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