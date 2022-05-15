Rejim çıkmaz sokakta

12 Eylül sürecinde kendisi de bir siyasi yasaklı olan Hüsamettin Cindoruk, “Siyasi yasak kimseye fayda getirmez” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Cindoruk, Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararını değerlendirdi:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na konulan siyasi yasak tartışma konusu olurken, duayen politikacı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk SÖZCÜ'ye konuştu. “Siyasi yasaklar hiç kimseye fayda getirmez'' diyen Cindoruk'un açıklamaları şöyle:

■12 Eylül'den sonra çok sayıda siyasetçiye yasak getirildi. Ben dahil çok sayıda siyasetçi, Zincirbozan'da zorunlu ikamete tabi tutulduk. Siyaset yasağının sonucu sürgün oldu. Bu yasaklar hiçbir ülkeye fayda getirmez, unutulmasın ki siyasi yasak konulan kişiler bir müddet sonra daha güçlü biçimde siyaset sahnesinde yer almıştır. Ama yetişmiş kadroların bir bölümü de kaybedilmiştir. En önemlisi ise boşa giden zamandır.

BÜTÜN SİYASETÇİLERE YÖNELİK

■ CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na getirilen yasak sadece ona değil, siyasi haklara, temel özgürlüklere, insan haklarına da getirilen bir yasaktır. Bütün siyasetçilere yöneliktir. Bugün Türkiye'de demokrasinin kurallarına uyulmuyor. Siyasi muhalefet yok edilmek isteniyor. Yasaklarla bir yere varılamaz. Büyük bir çözümsüzlük ortamı var.

■ Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanı taraflı olursa, yargı da taraflı olur. Bugün Türkiye'de rejim, çıkmaz bir sokaktadır. Bu çıkmaz sokaktan çıkmak için de iktidar değişikliği gerekiyor.