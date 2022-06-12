Rektörlüğün lüks araç kiralamasını böyle protesto etti

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde üniversite öğrencisi, rektörlüğün lüks araç kiralamasını otomobil maketiyle protesto etti. Öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Protesto görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Bekiroğlu, öğrenci hakkında dekanlıkları tarafından soruşturma yürütüldüğü ancak soruşturmanın protestoyla alakası olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde rektörlüğün lüks araç kiralamasını eleştirmek için eylem yapan üniversitelinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci, otomobil maketini rektörlük önüne bırakarak protesto gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

Eylemi gerçekleştiren öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Ancak rektörlükten yapılan açıklamada, uzaklaştırma cezasının eylemle alakalı olmadığı öne sürüldü.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Sosyal medyada ortaya atılan, öğrencimize rektörlük tarafından bir aylık uzaklaştırma verilmesi hakkındaki iddia gerçeği yansıtmamakta olup, kasıtlı olarak yanıltıcıdır.

Soruşturmaların gizliliği açısından detay verilememekle birlikte 2 öğrencimiz hakkında dekanlıkları tarafından soruşturma yürütüldüğü ve çıkan kararların iddiayla ilgisi olmadığı bilgisini paylaşmak isteriz.”

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