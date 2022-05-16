Rıza Kayaalp’in karıştığı kazada ‘alt geçit’ detayı

Yozgat'ta Ertuğrul Dolgunyürek'in yolun karşısına geçmek isterken önce Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in otomobili, sonra da arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yolda 150 metre ileride alt geçit bulunduğu ortaya çıktı.

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Kaza, önceki gün akşam Sivas-Ankara arasındaki E-88 Karayolu’nun Yozgat Çalatlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek’e aracının sağ tarafı ile çarptı.

Yola savrulan Dolgunyüreke arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindek TIR da çarptı.

Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmanın hazırladığı kaza raporuna göre Ertuğrul Dolgunyürek’in, 150 metre ileride bulunan alt geçit yerine ışıklandırma bulunmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Rıza Kayaalp’in, aniden yola çıkan Dolgunyürek’e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı, yola savrulan Dolgunyürek’e daha sonra arkadan gelen TIR’ın da çarptığı ve kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. (DHA)

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