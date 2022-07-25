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Rize’de ormanlara giriş ve ateşli piknik yasaklandı

Rize'de orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş, ağustos ayı sonuna kadar yasaklandığı duyuruldu.

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Rize’de ormanlara giriş ve ateşli piknik yasaklandı

Rize Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır.

*Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

*Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerekmektedir. İHA

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