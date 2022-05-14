Rus oligark Kamenşçik’in lüks yatı Muğla açıklarında

Ukrayna’daki işgal sonrasında yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’ye akın eden Rus oligarklara ait yatların sayısı artıyor. Roman Abramoviç’in My Solair ve Eclipse yatlarından sonra Rus oligark Dimitri Kamenşçik'e ait 400 milyon dolar değerindeki ultra lüks Flying Fox isimli 140 metre uzunluğundaki yat akşam saatlerinde Muğla açıklarına ulaştı.

Yaşar ANTER

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Rus oligarklar yatlarını el konulmaması için Muğla kıyılarına göndermeye devam ediyor.

DOMİMİNİK CUMHURİYETİ'NDEN MUĞLA KIYILARINA

Uzun süre Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’daki bir limanda bulunan Flying Fox (Uçan Tilki) isimli yatın, ABD tarafından Kamenşçik’e yönelik başlatılan para aklama ve silah kaçakçılığı soruşturması sonrasında buradan ayrılarak Türkiye’ye yöneldiği belirtilmişti. Yaklaşık 5 gün süren bir seyahatin ardından lüks yat bugün akşam saatlerinde Akdeniz'deki Rodos Adası açıklarından Muğla kıyılarına geldi. Flying Fox yatının rotasını Dalaman açıklarına doğru yönelttiği görüldü.

SON OLARAK İKİ YIL ÖNCE BODRUM'A GELMİŞTİ

Son olarak 28 Ekim 2021 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek Türkbükü Koyu’na demirleyen yat SÖZCÜ muhabiri tarafından görüntülenmişti. 400 milyon dolarlık dev yatta büyük bir yüzme havuzu, sinema, hastane ve iki helikopter pisti bulunuyor. Kamenşçik, Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nın başkanı ve Forbes’a göre serveti 2,1 milyar doları buluyor.

RUS MİLYARDERLER YATLARINI MUĞLA KIYILARINA GÖNDERDİ

Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı ülke Rusya’ya yaptırımları hayatı geçirirken Türkiye yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer almadı. Son haftalarda Roman Abramoviç, Aleksander Abramov ve Oleg Deripaska gibi birçok Rus oligark da yaptırımlardan kaçmak için lüks yatlarını Türkiye’ye yönlendirmişti.

YATIN ÖZELLİKLERİ

Alman gemi inşaat şirketi Lürssen'in 2019 yılında ürettiği çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 140 metre uzunluğunda. Genişliği 22,5 metre olan süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu da var. Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta 78 personel görev yapıyor. Yatta su sporları, mini denizaltı ve dalış merkezinin haricinde iki adet helikopter pisti bulunuyor.