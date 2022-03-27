Rus saldırılarından kaçan Türk: Ukraynalıları evlerinizde misafir etmeye çalışın

Ukrayna’da ticaret yapan ancak Rusya’nın askeri harekatı sonrası Türkiye'ye dönen Çınar Kocabaş, "Gelen Ukraynalıları bir hafta olsun, iki hafta olsun evlerinize misafir etmeye çalışın" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı sonrası Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule ve Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor.

Ukrayna'dan ticaret ile uğraşan Türk vatandaşı Çınar Kocabaş hemşerilerine çağrıda bulundu. Ukrayna'da çocukların öldüğünü çoğu insanın evinin yıkıldığını vurgulayan Kocabaş, şunları söyledi:

– Ukrayna'da ticaret ile uğraşıyorum. Orada iş sahibiyiz işimizi gücümüzü bırakıp geldik. Geride bir sefalet var. Çocuklar öldürülüyor, insanların evleri yıkılıyor. İnsanların evi barkı yıkılmış, insanların düzeni çökmüş. Milletin karısı, çocuğu göçmen evlerinde kalıyor ve cebinde 5 kuruş parası yok. Burada insanlık olarak üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor.

– İnsaniyetli olmak lazım yardımcı olmak lazım. Türkiye'deki hemşerilerime sesleniyorum mümkün mertebe gelen göçmenleri bir hafta olsun, iki hafta olsun, üç hafta olsun evlerinize misafir etmeye çalışın. Yani sınırda çok ağır bir trafik var. Ben Ukrayna'dan ilk önce Polonya sınırından çıkmak istedim. Orada 450 – 500 kilometre yolu 56 saatte gittik. Polonya sınırından geçemedik döndük Romanya'ya. Oradan da geçemedik. Daha sonra Moldovya'dan arabayı bıraktım otobüs ile geldim.

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