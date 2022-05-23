Rüşvet isteyen Hazine avukatına operasyon kamerada

Bilecik'te Söğüt Belediyesi'nden 450 bin lira rüşvet istediği öne sürülen Hazine avukatı Alptekin Y.'nin paraları alırken yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Söğüt Belediyesi geçen şubat ayında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 6.5 dönümlük iki araziye gençlik merkezi yapma amacıyla proje hazırlayıp, arazinin kamulaştırılması için dava açtı. Davaya Hazine avukatı olarak atanan Alptekin Y., iddiaya göre, işlemlerin hızlandırılması ve kamulaştırma bedelinin düşük maliyetlerde çıkarılması için belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir’den 600 bin lira rüşvet istedi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve avukat Ahmet Çağlar İspir, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen Bilecik Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Alptekin Y.’yi takibe aldı.

MASANIN ALTINDAN VERDİ

Alptekin Y. ile belediye avukatı İspir, rüşvet olarak 450 bin lirada anlaştı. İkili bir kafeteryada buluştu. İspir, daha önceden seri numaraları alınmış içinde 450 bin lira olan çantayı Alptekin Y.nin oturduğu masanın altına koydu. İkilinin kısa süreli sohbetinin ardından belediye avukatının mekandan ayrılmasıyla jandarma ekipleri harekete geçti.

“BENİ BURADAN ALDIR”, “TESLİMAT GELDİ”

Alptekin Y. içinde 450 bin lira olan çantayla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından avukatın paraları aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman A.yı arayıp, “Beni buradan aldır” dediği; üç dakika sonra ise Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Y.’yi arayıp “Teslimat geldi” dediği de teknik takibe takıldı.

BİR AY İÇİNDE TAHLİYE OLDU

Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, teknik takibe düşen görüşmelerin ardından operasyonu genişletti. Süleyman A. ve Aytekin Y. alınan ifadelerin ardından serbest bırakılırken, 17 Şubat’ta tutuklanan avukat Alptekin Y. 16 Mart’ta tahliye oldu.

500 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Söğüt Cumhuriyet Savcılığının detaylı araştırmalarının ardından avukat Alptekin Y.nin, Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesap açtırdığı ve kendi hesaplarıyla birlikte yaklaşık 500 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Güveni kötü kullanma suçlamasıyla yeniden gözaltına alınan avukat Alptekin Y., 13 Nisan’da tutuklanırken, pişmanlık yasasından faydalanarak parayı kuruma iade etmesinin ardından 13 Mayıs’ta yeniden tahliye oldu.

6 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, 6 şüpheliyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede bilirkişiler Burhan K., Hasan B. ve Abdülmuhtalip K. hakkında ‘gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemek’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Avukat Alptekin Y. ve Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Y. hakkında ‘rüşvet almak ve suça iştirak’ iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla, Söğüt Mal Müdürü Süleyman A. hakkında ‘rüşvet almak suçuna yardım’ iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aytekin Y. hakkında ayrıca ‘yargı görevi yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

RÜŞVETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söğüt ilçesindeki rüşvet operasyonuna ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Avukat İspir ile rüşveti almaya gelen hazine avukatı Alptekin Y.nin bir kafeteryada buluştuğu anların görüntülerinde; hazine avukatının para dolu çantayı alıp dışarı çıktığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı anlar yer aldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduklarını ifade ederek süreci şöyle anlattı:

– Mahkeme bilirkişi tayin etti. Söğüt İlçe Mal Müdürü’nü görevlendirmiş ve mal müdürlüğü tarafından da avukat hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı gençlik merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir’i WhatsAp’tan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine avukatımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. (DHA)

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