Rusya’daki Türk işçiler hükümetten yardım bekliyor

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Tataristan Bölgesi’ndeki Türk işçilerin 3 aydır maaş alamadığını, kendisine ulaşan işçilerin baskı ve tehdit nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğunu vurguladı

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Rusya'nın Tataristan Bölgesi'nde çalışan 2 bin 160 Türk vatandaşının aylardır adeta esir tutulduğuna dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başta Dışişleri olmak üzere tüm bakanlıklara acil çağrı yapan Dr. Şevkin, Gemont isimli Türk firması ile sözleşme imzalayarak bölgedeki endüstriyel projede çalışmaya giden vatandaşların, Rus işveren ile Türk firması arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlık nedeniyle 3 aydır maaşlarını alamadığını kaydetti.

TEHDİT Mİ VAR?

İşçilerin şikayetini meclise taşıyan Dr. Şevkin, “Çalışanların Türkiye'ye sevkine izin verilmiyor. Polis marifetiyle bölgede alıkonulacaklarına, haklarını aramaları veya seslerini yükseltmeleri durumunda hiçbir gerekçe sunulmadan, hakları ödenmeden sınır dışı edileceklerine dair tehdit içeren bilgiler alıyoruz” dedi.

Dışişleri başta olmak üzere hükümetin tüm bakanlarına seslenen Dr. Şevkin, “2 bin 160 vatandaşımız savaşın tam ortasında kalmış. Konsolosluğun da herhangi bir yardımı yok. Canları tehlikede olan vatandaşlarımızın sorunu, daha fazla zaman kaybedilmeden çözülmelidir” diye konuştu.