Rütbesi alınan Uzun’dan sonra sıra Avcı’da

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi eski Başkanı Hanefi Avcı'ya, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını söylediği için hakkında soruşturma açıldı.

Saygı ÖZTÜRK

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Emniyet Genel Müdürlüğü, attığı tweetle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'un, terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı olduğu gerekçesiyle rütbesini, silahını ve kimliğini aldı. Polis evlerine girişi yasaklandı. Bu olayın hemen ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi eski Başkanı Hanefi Avcı da, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını söylediği için hakkında soruşturma açıldı. Geçmişine dönük de sorular yöneltildi.

“BENİ CEMAAT ALDIRDI”

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla gönderilen sorulardan biri şu oldu: “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek iddialarıyla tutuklanan Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığınız yorumda ‘Fikir özgürlüğünün ihlal edildiğini' belirttiniz.”

Hanefi Avcı, 19 sayfalık savunmasında, 2004 yılında KOM Daire Başkanı görevindeyken, enerji ihalelerine fesat karıştırma operasyonunda hükümete yakın iş adamları ve bazı enerji bakanlığı bürokratlarının tutuklandığını hatırlattı. Avcı şöyle dedi: “Cemaat bu durumu fırsat bilerek yönlendirmesi ile 2005 yılı başında KOM Başkanlığı'ndan cemaat operasyonu ile ben ve yakın çalışma arkadaşlarım görevden alındık. Bizden sonra cemaat örgütü KOM'da etkinlik kurdu. Beni KOM'dan aldıran cemaattir, ‘Emniyette cemaat örgütlenmesi var, kumpaslar yapıyor' diyerek, emniyet içerisinde karşı çıkan, şikayet edip karşı duran, bu konuda kitap yazan benim için nasıl böyle bir iddia da bulunula bilir?”