Saadet Partisi il teşkilatından ilginç zam protestosu

Akaryakıt ürünlerine art arda gelen zamlardan sonra vatandaşların zor durumda kalmasına dikkat çekmek isteyen Bolu Saadet Partisi İl Teşkilatı, kentin en işlek caddesinde 'maket otobüs' ile protesto yürüyüşü yaptı.

İsmail AKDUMAN

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2021 yılının Haziran ayında 7 lira 24 kuruş olan mazot fiyatı 2022 Haziran ayında yüzde 259 artışla 26 lira olduğuna dikkat çeken SP'liler, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Teşkilat tarafından tasarlanan maket otobüs ile kentin en kalabalık caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde yürüyüş yaptı. Maket otobüsün ön farlarına ise Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'in gözlerini koyarak “Dikkat göz teması kurma ışık çarpar” diye yazdı.

“PARAMIZ PUL OLDU”

Bolu SP İl Başkanı İsa Sayın, protesto yürüyüşünde yaptığı konuşmasında ülke gündeminin polemik ve suni şeyler ile meşgul edildiğini söyledi. Vatandaşların gerçek sorunlarına dikkat çekmek istediklerini söyleyen Sayın, “Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi, geçen sene 6 Haziranda 7 lira 24 kuruş olan mazot fiyatı bugün yüzde 259 artışla 26 lira olmuştur. Malumunuz biz bu yürüyüşü geçtiğimiz hafta Çarşamba yapmayı planlamıştık. O zaman brandamızın üzerine mazotun 24,5 lira olduğunu yazmıştık. Aradan geçen 5 gün içerisinde brandamıza yama yaparak 26 lira yazmak durumunda kaldık. Evet brent petrolün fiyatının yüzde 60 oranında artması bu zamların bir gerekçesidir ama geriye kalan yüzde 200'lük farkı nasıl açıklayacaksınız! Asıl sebep kötü ekonomi yönetimi yüzünden paramızın pul haline getirilmesidir” dedi.

“IŞIK SAÇAN BAKANIMIZ HEPİMİZİ YILDIRIM GİBİ ÇARPMIŞTIR”

Geçen yıl bir asgari ücretlinin maaşıyla 390 litre mazot alabildiğini vurgulayan Başkan Sayın, “Bu gün asgari ücretin alım gücü yüzde 60 azalarak 163 litreye düşmüştür. Akaryakıt başta olmak üzere, gıdadan giyime, otomobilden konut fiyatlarına kadar her alanda vatandaşımızın yüzleşmek zorunda kaldığı yüksek ve devamlı artan fiyatlar insanımızı çocuğuyla markete gitmekten bile korkar hale getirmiştir. Buna rağmen iktidar önce yaşanan sorunları inkar etmiş, sonra da nankörlük yaptıkları gerekçesiyle milletimizi azarlamıştır. İktidarın Türkiye ekonomisine verdiği değer ekonominin başına getirdiği bakan kadardır. Gözlerinden ışık saçan bakanımız saçtığı ışıkla hepimizi adeta yıldırım gibi çarpmıştır” diye konuştu.