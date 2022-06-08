Sabah 05.30’da kepçelerle girdiler, vatandaş isyan etti: Ayıp! Ayıp! Neyi kaçırıyorsunuz

Son yıllarda özellikle büyük kentleri betona boğan projelere imza atan AKP'li belediyeler, Çekmeköy'de bir yeşil alana iş makinelerini soktu. Halkın karşı çıkmasına rağmen sabah 05.30 sıralarında parka giren makineler yeşil alanı kazmaya başladı. Mahalle sakinleri, "Sabahın beş buçuğunda inşaat başlar mı? Neyi kaçırıyorsunuz? Ayıp! Ayıp!" diyerek tepki gösterdi.

Hakan KAYA

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İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı'nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılıp, yapılaşma ısrarı sürüyor.

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Dün akşam çalışmaları başlatmak için iş makinelerinin bölgeye geldiğini duyan mahalle sakinleri, parkta toplandı. Parkın yıkımının durdurulması için direnen ve sloganlar atan vatandaşlara bir süre sonra polis ve zabıta müdahale etti. Direniş karşısında ekipler geri çekildi.

PARKTA YIKIM BAŞLADI

Bu sabah 05.30 sıralarında ise iş makineleri ve belediye çalışanları parka tekrar girdi. Parkta iş makinelerinin çalışmalara başladığı görülürken, mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen mahalleli de yaşanan duruma tepki gösterdi.

SLOGANLAR ATTILAR

Ellerinde ‘Parkını koru’, Betoncu başkanı dur’, ‘Adalet’ yazılı pankartlar bulunan vatandaşlar ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’ sloganları attı.

“SABAHIN BEŞ BUÇUĞUNDA İNŞAAT BAŞLAR MI? NEYİ KAÇIRIYORSUNUZ?”

Vatandaşlar, “Senin çocuğunda burada oynamayacak mı? Sabahın beş buçuğunda inşaat başlar mı? Neyi kaçırıyorsunuz? Ayıp ulan ayıp! Park gidiyor. Milletin parkına göz koyuyorsunuz.” diyerek olaya tepkisini dile getirdi.

“BENİM ÖLÜMÜ ÇİĞNEYECEKSİNİZ BURADA”

Bazı vatandaşlar ise iş makinelerinin çalışmalarını durdurmaya çalıştı. Parkın içinden görüntü çeken bir vatandaş iş makinesinin önüne geçerek görevlilerle tartıştı. “Siz dün böyle mi söz vermiştiniz. Benim ölümü çiğneyeceksiniz burada. Ruhsatı gösterin. Senin arsan değil burası.” diyerek iş makinelerine engel olmaya çalıştı.

KAFTANCIOĞLU: GİDERAYAK YEŞİL ALANLARI RANTA ÇEVİRMEYE KALKIYORLAR

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak parktaki çalışmalara tepki gösterdi. Daha önce parkta çekilmiş bir videoyu paylaşan Kaftancıoğlu,

“Bu parka iş makinalarını soktular bugün! Giderayak park dahil kalmış bütün yeşil alanları ranta çevirmeye kalkıyorlar hala. O parka o akaryakıt istasyonunu inatla yapmaya kalkarsanız eğer, gittiğiniz gün o istasyonu oradan kaldırıp yeniden park yapmazsak eğer sizin gibi olalım!” ifadelerini kullandı.

“AKP TEK BİR YEŞİL ALAN BİLE BIRAKMAMAYA KARARLI”

KORKUSUZ yazarı Barış Yarkadaş da park alanından görüntüler paylaşarak, “AKP'li Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük parklarından birini yapılaşmaya açıyor. Mehmet Akif Mahallesi'ndeki parkın bir inşaat şirketine devredildiği öğrenildi. Mahalle halkı ise parka sahip çıkmaya çalışıyor. AKP tek bir yeşil alan bile bırakmamaya kararlı.” dedi.

“AKP’NİN İŞİ GÜCÜ YEŞİL İLE UĞRAŞMAK”

Bölgede bulunan CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş, parkın yapılaşmaya açılacak olmasına tepki gösterdi. SÖZCÜ’ye konuşan Kızıldaş,

“AKP’nin işi gücü yeşil ile uğraşmak. Daha önce Çekmeköy’de İETT’nin bir arazisi vardı, bu araziyi özel okula sattılar. Biz buna itiraz ettik, mahkemeyi kazandık. Yeniden binayı yaptılar, ikinci kez plana koydular.

Yine başka bir çocuk parkı alanını akaryakıt istasyonu yapmak istediler, itiraz ettik onu durdurduk. Şimdi de burayla uğraşıyorlar. Genelde AKP zihniyetinin tarzı bu, yeşille uğraşmak. Bu da örneklerden biri.

Burada kapıları kapattıkları için vatandaşlar, kapının önünde bekliyor. İçeride bir takım çalışmalar yapıldığını gözlemliyoruz. Biraz önce bir grup arkadaşla belediyeye gittik, Belediye Başkanı yerinde olmadığı için başkan yardımcısıyla görüştük.

O da geçiştiren laflar etti bize. Halk, çocuk parkının kapalı pazar yeri olmasını istemiyor. Belediye rant için burayı kendi adamlarına vermişler. Burayı kaça verdiler, nasıl verdiler onu bilemem.” dedi.

VATANDAŞ PARKA GİREREK SON HALİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan bir mahalle sakini, iş makinelerinin çalışma yaptığı parka girerek parkın halini görüntüledi. Videoda, yeşil alanların kazıldığı, yol kenarındaki taşlarında söküldüğü görüldü.

“HİÇ KİMSE BİZİ SUSTURAMAYACAK”

Görüntüyü çeken mahalle sakini, kapının ardında bekleyen vatandaşlara seslenerek, “Arkadaşlar, kurtuluş yok. Hep beraber mücadele edeceğiz. Hiç kimse bizi susturamayacak. Bu parka sahip çıkacağız. Burada hiç kimse kamu malına ve doğaya zarar veremez” dedi. Parktaki vatandaş daha sonra polis ekiplerince dışarı çıkartıldı.

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