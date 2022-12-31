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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süre durdurdu.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

HEAŞ’tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.

Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.

Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü. (AA)

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