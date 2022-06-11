Sabri Uzun’un rütbeleri geri alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hakkında soruşturma yürütülen emekli emniyet müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

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Sabri Uzun hakkında, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

7145 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı ‘Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 35’inci madde doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, emekli emniyet müdürü Sabri Uzun’un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun’un polis kimliğinin ve silahının geri alınacağı öğrenildi.



Sabri Uzun sosyal medyada şu mesajı yayınlamıştı:

“Sn Kaftancıoğlu,

Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi.

Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.”

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi hesabından Uzun’un mesajı eklenerek şu cevap verilmişti:

“İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez”

(DHA)

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