Sağanak vurdu, evleri ve işyerlerini su bastı

Bartın ve Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte taşkınlar meydana geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkisi ve Muratbey mevkisinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Muratbey mevkiinde derelerden taşan su ev ve işyerlerinde baskınlara neden oldu.

Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yaraklarından uzak durmaları istenildi.

ZONGULDAK’TA DA ETKİLİ OLDU

Zonguldak’ta kuvvetli yağışta derelerin taşması sonucu bir işyerini su bastı. Esnaf eline aldığı kovayla işyerine giren suları temizlemeye çalıştı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar köyünde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol adeta nehre dönüştü. Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi.(İHA)

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