Sağanak yağış 5 ilde hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Meteoroloji'den gelen art arda uyarıların ardından 5 ilde sağanak yağış etkili oldu. Sel baskınlarına da neden olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, zaman zaman da trafik kazaları yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halil ATAŞ Kemal ATLAN

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yağış sebebi ile şehirlerarası otobüs terminalini su basarken şehir içinde ana halterlerde ve bazı sokaklarda aşırı yağışlar sele dönüştü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

TERMİNAL SULAR ALTINDA KALDI

Şehirlerarası otobüs terminalinin zemini sular altında kalırken, terminalde çalışan vatandaşlar tarafından çekçekler ve fırçalar vasıtasıyla yağmur suyu tahliye edilmeye çalışıldı.

Bu esnada otobüs terminalini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar yaşananları şaşkın bakışlarla izledi.

ESKİŞEHİR’DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ, YOLLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir’in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu.

Gün boyunca güneşli geçen havanın ardından akşama doğru yoğun bulutların gökyüzünü kaplaması ile birlikte bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkân altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcarken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgârdan dolayı elleriyle tenteleri tutarak önlem almaya çalıştı.

Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan bazı yerlerde ağaçların devrildiği gözlemlenirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

EDİRNE’DE HALK HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti.

Trakya’da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

BURSA’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Samanlı Mahallesi’nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi.

Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.

İlginizi Çekebilir Silivri'de sel suları plajı vurdu