Sağlar: Bu iktidar devam ederse daha çok ağıt yakarız

Eski bakanlardan ve TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, karanlık odaklara dikkat çekerek, “Lütfi Suyolcu'nun katilleri, failleri ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Kendilerini de açıklamaktan çekinmiyorlar. Bu günkü iktidar böyle devam ederse, biz daha çok ağıtlar yakmaya devam edebiliriz" dedi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nın eski Belediye Başkanlarından Lütfi Suyolcu'nun evinin önünde öldürülmesinin 27'inci yıl dönümünde düzenlenen ödül töreni tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında yapıldı.

Suyolcu'nun Kızı, sinema oyuncusu Ciğdem Suyolcu'nun sunduğu törene ödülün jüri üyesi de olan eski bakan Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'ndaki mesleki oda başkanları, siyasiler ve Suyolcu'nun çalışma arkadaşları katıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye ödülünü Sağlar ile Çiğdem Suyolcu birlikte verdi. Törene Fikri Sağlar'ın konuşması damgasını vurdu. Suyolcu'nun cinayete kurban gittiği yıllarda Susurluk Komisyonu'nda görev yapan Sağlar, “Lütfi Suyolcu'nun katilleri, failleri bu gün ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Kendilerini de açıklamaktan çekinmiyorlar” dedi.

“CİNAYETİN FAİLLERİ ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZİYOR”

Yaptığı açıklamalar nedeniyle 2021 yılını Sedat Peker yılı olarak kabul ettiğini söyleyen Sağlar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çünkü Türkiye'nin, bizlerin verdiği mücadeleyi kendi içlerinden gelen birisi olarak çok açıklıkla ifşa ve itiraf etti. Mehmet Ağar, Peker'in sözlerinin arkasından Bodrum'daki marina için ‘biz olmasaydık mafya çökecekti' dedi. Bir zamanlar Kuşadası'ndaki Turban Marinası’na da demek ki mafya çökmüştü.

*Çünkü burada onların izleri var. Susurluk dosyası içerisinde Suyolcu cinayetinin faillerini araştırdık. Belki belgeleyemiyoruz, ama yer altında kalmış, hepimizin bildiği isimler olduğu belli. Bir gün mutlaka gerçek hukuk devleti olduğumuzda o failler bulunacaktır. O failler bellidir. Onların yaptıkları açıklanacak ve hesaplaşılacaktır. Suyolcu, halkına, kentine sahip çıktığı için öldürüldü.

“ELLERİNDEKİ SİLAHLARA GÖĞSÜMÜZÜ SİPER EDECEĞİZ”

Bugünkü iktidarın bazı odakları kullanarak toplumu sindirmeye çalışacağını belirten Sağlar, şunları söyledi;

“Bugünkü iktidar böyle devam ederse, biz çok daha ağıtlar yakmaya devam edebiliriz. İş yapan, mücadele eden, dürüstçe ülkesine hizmet eden yurtseverlerin akıbetinin merhum Lütfi Suyolcu gibi olmaması için çaba göstereceğiz. İster SADAT'ları olsun, ister Vedatları olsun biz dürüst, namuslu ve alın teriyle yaşamını sürdüren insanlar ellerindeki silahlara göğsümüzü gereceğiz. Namuslu vatandaşlar olarak bu ülkenin tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Çağdaş, laik bir ülke haline gelmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.”