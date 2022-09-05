Sağlık Bakanlığı ‘dana diliyle tehdit’ olayında devreye girdi

Dr. Esin Şenol’u sosyal medya hesabından ölümle tehdit eden, kapısına dana dili bırakan ve kendisini doktor diye tanıtan Mustafa Yücel’in hekim olmadığı ortaya çıktı. TTB'nin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı’nın yanıtında, Yücel’in hekim olmadığı, kendi hazırladığı karışımları ilaç olarak önerdiği için hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Prof. Dr. Esin Şenol'u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne gönderdiği yazıya Sağlık Bakanlığı yanıt verdi.

TTB’nin kayıtlarında üye olarak yer almayan, kendisini doktor diye tanıtan Yücel'in hekim olup olmadığı bakanlığa sorulurken; kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları ‘ilaç’ olarak önerdiği, buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğu vurgulanmış ve gerekli işlemlerin başlatılması istenmişti.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TTB'nin yazısına 2 Eylül 2022 günü bir yanıt iletti. Mustafa Yücel hakkında bakanlığa daha önce de benzer şikayetlerle başvurular geldiğini aktaran bakanlık, hem ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurduğunu, hem de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirimde bulunduğunu belirtti.

Erişim engeli taleplerinin reddedildiğini ileten bakanlık, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da yaptığı inceleme sonrası hem ilgili internet sitesine erişim engeli başvurusu yaptığını hem de suç duyurusunda bulunduğu bilgisi de yazıda yer aldı.

Mustafa Yücel'in hekim olmadığını da teyit eden Sağlık Bakanlığı, Yücel'in faaliyet gösterdiğini iddia ettiği ülkelerin sağlık otoritelerine birer yazı yazıldığını, bundan sonraki süreçte de ilgili idari ve adli sürecin takip edileceğini aktardı.

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