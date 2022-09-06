Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası çekiliyor: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları…

Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak. Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında “temizlik görevlisi” olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 6 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Başvuru sonuçları da kura çekimi ile belli olacak.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre kura çekimi 6 Eylül tarihinde saat 09.00-18.00 saatlerinde Ankara'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

10. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.