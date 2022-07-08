Sağlık Bakanlığı’na bırakılmak istenen siyah çelenge polis el koydu
Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine sağlıkta şiddeti protesto eden sağlık çalışanları, eylemlerine bugün devam etti. Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde sağlık çalışanlarının bırakmak istediği siyah çelenge polis tarafından el konuldu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” diyerek çağrısını yaptığı 7-8 Temmuz ‘G(ö)REV’ eylemleri sona erdi.
‘G(ö)REV’ eyleminin ikinci gününde de hastanelerin ve iş yerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi, saygı duruşlarında bulunuldu.
POLİS SİYAH ÇELENGE EL KOYDU
Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bırakmak isteyen hekim ve sağlık çalışanları karşısında yine polis barikatını buldu.
Sağlık emek ve meslek örgütlerinin ‘Yastayız, İsyandayız' demek için Sağlık Bakanlığı’na bırakmak istediği siyah çelenge polis tarafından el konuldu.
Sağlık çalışanları, bunun üzerine bir dakikalık saygı duruşu, alkışlı protesto ve oturma eylemi yaparak eylemlerini gerçekleştirdi.
BAKAN KOCA’YA İSTİFA ÇAĞRISI
Hekim ve sağlık çalışanları eylemlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırdı.
TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı.