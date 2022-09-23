Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nden skandal sözler: Hemşireleri kırbaçlayın

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Öztürk Yer’in acil servisteki hemşireleri kastederek görevli doktora, "Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın, kırbaçlayın" dediği iddia edildi. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Rahime Öztürk Yer'in görevden alındığı açıkladı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde hemşirelere mobbing uygulandığı iddia edildi. Yargıya taşınan konuya Türk Sağlık Sen Erzurum Şubesi de müdahil oldu.

İddiaya göre, Horasan Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Öztürk Yer, acil serviste hemşirelerini kastederek görevli doktora, “Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri? Çalıştırın, kırbaçlayın” dedi. Acil serviste bulunan hasta ve yakınlarının da şahit olduğu olay sonrası, hemşireler neye uğradıklarını şaşırdı.

Yaşanan olayıyla ilgili hastanede tutanak tutulurken, mobbinge uğrayan Hemşire Gürkan Ekici, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Öztürk Yer hakkında savcılığa şikayette bulundu.

GÖREVDEN ALINDI

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, “İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır.” ifadesini kullandı.

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