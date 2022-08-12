Sağlık emekçileri promosyon düzenlemesi istiyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Erhan Kamış, artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşandığını söyledi. Banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçtiğini belirten Kamış, promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Kemal ATLAN

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SES Eskişehir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Erhan Kamış, Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçtiğini ifade ederek, “Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır” dedi.

“ÜCRETLERİMİZ ENFLASYON KARŞISINDA MUM GİBİ ERİYOR”

Enflasyonla faiz arasında açılan makasın, bankaları karlılık rekoruna doğru koşturduğunu belirten Kamış, “İşçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor, elektrik, su faturalarını ödeyemiyor, karabasanlar görüyor, intiharın eşiğinden dönüyor ya da intihar ediyor.

TÜİK, 31 Mayıs'ta 2022 birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamış bu rapora göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yüzde 7,3 büyümüştür. Fakat bu büyümeden kimin faydalandığını bugün ilkokul öğrencisi çocuklar bile çok iyi bilmektedir. Bu büyümede iktisadi faaliyet kolları incelendiğinde, Finans sektörünün büyüme hızı artarken, hasılanın içindeki işgücü ödemelerinin payı ise giderek düşmüştür.

Bizler; emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız.

Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle promosyonlar yenilensin” şeklinde konuştu.

“PROMOSYON SÖZLEŞME SÜRESİ 3 YILI AŞMAMALI”

Başlattıkları imza kampanyalarıyla kamuoyu oluşturduklarını ve konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyarak olumlu adımlar atılmasını sağladıklarını vurgulayan Kamış, bankalara da çağrıda bulunarak, emekçilerin maaşları üzerinden sağladıkları yüksek karlara rağmen promosyonların düzeltilmesinde zorluk çıkarılması halinde tüketimden gelen gücü kullanarak boykotlar yapacaklarını söyledi. Kurumların promosyon anlaşmalarında önerilerini sıralayan Kamış şunları söyledi:

* Promosyon sözleşmelerinin yenilenmesinin çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşacağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme geciktirilmeksizin yapılmalıdır.

* Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi 6 aylık enflasyon farkı promosyon sözleşmelerinde de uygulanmalıdır.

* Enflasyonun belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmelidir.

* Enflasyonist dönemlerde promosyon sözleşmeleri cezai şart olmaksızın güncellenmelidir.

* Promosyon sözleşmelerinin süresi 3 yılı aşmamalıdır.

* Promosyon anlaşmalarında işkolundaki örgütlü yapıların tamamı sürece dahil edilmelidir.

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