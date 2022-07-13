Sağlıkta şiddet bitmiyor! “Bedavadan para alıyorsun” deyip doktorun üzerine yürüdü

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın "Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın "Senin gibi oturup da bedavadan para alan insanlar..." sözleri sağlık çalışanını çileden çıkardı. “Günde 40 saat çalışıyorum" diyen sağlık çalışanı ve hastanın tartışması sosyal medyada gündem oldu.." sözleri sağlık çalışanını çileden çıkardı. “Günde 40 saat çalışıyorum" diyen sağlık çalışanı ve hastanın tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ve hasta arasında yaşanan tartışma görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre elini tedavi ettirmek isteyen hasta, el cerrahı olmadığını duyunca sağlık çalışanlarıyla tartışma yaşadı.

“BU İŞİ YAPACAK OLAN YOK”

Hastane içinden çekilen görüntülerde sağlık çalışanlarının “Bu işi yapacak olan yok?” sözlerine hastanın “Nasıl yok?” diye karşılık verdiği duyuluyor. Buna karşılık sağlık çalışanı, “80 tane el cerrahı var Türkiye'de” diye yanıt veriyor.

“BÖYLE BAĞIRIRSAN MİLLET İSTİFA EDİYOR”

Bir başka sağlık çalışanının ise “Sen böyle bağırırsan millet istifa ediyor. Böyle doktor doktor diye gezersin sonra işte böyle” dediği duyuluyor.

Hastanın, “Senin gibi oturup da bedavadan para alan insanlar…” sözlerine sağlık çalışanı, “Günde 40 saat çalışıyorum, sen kimsin?” diye yanıt verince tartışmalar kızışıyor. “Benim elim sakat, bana artistlik yapamazsın sen” diye bağıran hastaya güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor.

“EL CERRAHI TARLADA YETİŞMİYOR”

Görüntülere tepki gösteren Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe doktoru Muhammed Keskin, “İnsanlar el cerrahlığının 19 yıllık bir süreç istediğini bilmeyip tarlada yetiştiğini zannediyor galiba. Pırlantadan değerli insanların yaşadıklarına bir bakın. “Hastaneye gelen her hasta benim hastamdır” diyenler el cerrahlarını hangi kefeye koyuyor acaba?” ifadelerini kullandı.

YİNE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Öte yandan başka bir hastaneden sağlık çalışanına saldırı görüntüsünü paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Geçen biri ‘hastanelere kamera koyalım içeride neler olduğunu herkes görsün’ diyordu. Al canım bak böyle şeyler oluyor. Sorunu çözmek için de bir önerin var mı? Hastane değil savaş alanı sanki. Kim nasıl çalışsın burada? Söz yetkililerde…“ dedi.

İlginizi Çekebilir Adana'da sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına 1 tutuklama